На первом этапе Кубка России по трофи-рейдам в Геленджике произошла трагедия. Джип экипажа 49 под управлением Михаила Чайковского и Александра Ерыжинского из Ростова-на-Дону потепел крушение. В ходе соревнований по преодолению бездорожья в районе горы Острая джип сорвался со склона и скатился вниз, несколько раз перевернувшись. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пилот джипа выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Штурман погиб.

"В результате 33-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении (второй пилот), получил повреждения, несовместимые с жизнью, скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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