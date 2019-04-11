Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Европейский союз занял "жесткую позицию" по вопросу выхода Великобритании из блока.

"Очень жаль, что Европейский союз занимает столь жесткую позицию по Соединенному Королевству и Brexit", - написал президент на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он также упомянул, что и в отношении США Евросоюз ведет себя как "жесткий торговый партнер".

"Но это изменится", - подчеркнул американский лидер.

Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий в четверг согласовали компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен принять договор по выходу с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца. В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.