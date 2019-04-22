На Шри-Ланке прогремел девятый взрыв
22 апреля 2019 14:47 95
Новый взрыв прогремел в понедельник в Коломбо - крупнейшем городе на острове Шри-Ланка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.
По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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