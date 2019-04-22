Новый взрыв прогремел в понедельник в Коломбо - крупнейшем городе на острове Шри-Ланка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев.

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви.