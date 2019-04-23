В ФРГ после 27 лет комы очнулась женщина, попавшая в автокатастрофу с семьей в 1991 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что врачи диагностировали у пациентки после аварии серьезную черепно-мозговую травму. Сначала женщину пытались вылечить в ОАЭ, потом в Британии, но улучшений не было.

По данным издания, спустя 27 лет женщина очнулась и произнесла имя своего сына.

Планируется, что женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.