Крупное и трагическое ДТП произошло в ночь на пятницу на юге Армении.

Как сообщает МЧС республики, 3-го мая в 00:03 в службу "911" поступило сообщение о том, что на трассе Мегри-Агарак произошла авария, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Выяснилось, что на 9-м километре дороги Мегри-Агарак столкнулись КамАЗ (водитель 1986 года рождения) и автомобиль марки Toyota, пассажир которого 1994 года рождения скончался на месте,

Второй пассажир 1996 года рождения был госпитализирован в медцентр Мегри, где скончался.

Как передает сайт shamshyan.com, в результате столкновения обе машины съехали с проезжей части и упали в ущелье.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам части 3-й статьи 242 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) Уголовного кодекса Армении.

"Погибшие - родные братья, они служили в одной из воинских частей Минобороны Армении в качестве военнослужащих-контрактников", - отмечается в сообщении.