В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором люди, наблюдающие с экрана за катастрофой в Шереметьево, глумятся над происходящим. В подписи к видео говорится, что эти люди - работники аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на znak.com.

Глядя на то, как загорается самолет, люди на ролике смеются. Между ними происходит диалог:

- Нормально полыхает-то.

- Он так сел, значит, там пострадавшие.

- Почему?

- А как?

- Нормально он сел. С огоньком (звучит смех).

За комментарием znak.com обратился в пресс-службу аэропорта. "Мы не располагаем на данный момент подтверждением, что это сотрудники аэропорта. Мы сейчас занимаемся розыском этих людей, которые в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики в момент, когда произошла катастрофа и все службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров и ликвидации последствий аварии. В ближайшее время мы сделаем официальное заявление", - ответили там.

Всего в больницах остаются 10 человек. Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Погиб 41 человек.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек.

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