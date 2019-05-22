В турецком городе Кырыккале произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем восемь человек получили травмы разной степени тяжести, передает Day.Az.

Отмечается, что на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в больницы.

Начато расследование в связи с ДТП.