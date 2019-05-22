https://news.day.az/world/1122349.html Серьезное ДТП в Турции, много пострадавших
Серьезное ДТП в Турции, много пострадавших
В турецком городе Кырыккале произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем восемь человек получили травмы разной степени тяжести, передает Day.Az.
Отмечается, что на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в больницы.
Начато расследование в связи с ДТП.
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