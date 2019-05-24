Пожилой житель Якутска отправился на свидание со старой знакомой и встревожил ни о чем не подозревающую дочь. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает News.Ykt.Ru.

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что ее отец вышел на улицу и пропал. Мужчина не отвечал на телефонные звонки, и дочь решила, что с ним что-то произошло.

Полицейские начали поиски и опросили местных жителей. Выяснилось, что россиянин зашел в продуктовый магазин, купил сладости, фрукты, бутылку вина и пошел в гости к знакомой. Пожилые люди заболтались и "потеряли счет времени". Мужчина объяснил, что не предупредил дочь о планах, поскольку забыл телефон дома.