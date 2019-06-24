Неизвестный на мотоцикле произвел несколько выстрелов в сторону мечети в испанском автономном городе Сеута (анклав на севере Африки, граница с Марокко). Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Efe.

По другим данным, нападавших было двое. Всего было произведены четыре выстрела, никто не пострадал, но в мечети началась паника.

Нападавший (или нападавшие) скрылись.

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