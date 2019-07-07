Четыре человек, включая двух детей, погибли в ДТП недалеко от города Белоозерск в Брестской области Беларуси. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Предварительно известно: водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в автомобиле находились 10 человек, что недопустимо.

"Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, в пути к месту ДТП следственно-оперативная группа МВД.



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