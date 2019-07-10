Непогода, обрушившаяся на Кировскую область в конце июня, принесла град и смерчи. Один из таких смерчей повалил около десяти километров леса, сообщает Gorodkirov.ru.

Воронка прошла около села Роговое в Слободском районе 29 июня. По словам специалистов, скорость ветра могла достигать 93 м/с. Ширина смерча в самой широкой части была около 600 метров, а длина - 10 км, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Позже в Сети появились кадры, снятые с коптера, на которых видно, что лес буквально выкошен под корень обрушившейся стихией.

Смерчи были зафиксированы также в Омутнинском, Слободском и Белохолуницком районах области.

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