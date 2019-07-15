Как минимум 88 человек погибли в результате проливных муссонных дождей, которые вызвали наводнения и оползни в Непале и других странах Южной Азии. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что больше всего - 64 человека - погибло в Непале. Паводок серьезно затронул также северо-восточные регионы Индии. Отмечается, что в результате наводнений в разной степени пострадали в общей сложности 19,6 миллиона человек в 12 районах.

На пострадавших территориях были развернуты муниципальные и государственные группы для оказания помощи при бедствиях. Отмечается, что в Непале муссонный дождь начался в четверг, после чего там десятки тысяч людей успели эвакуировать из-за опасного уровня воды в реках.

Муссоны обрушиваются на Южную Азию каждый год. Как правило, сезон дождей начинается в июне и заканчивается в сентябре. Несмотря на все усилия властей, ежегодно стихия уносит жизни сотен человек и причиняет многомиллионный ущерб.

В начале июля сообщалось, что в Японии был издан документ об эвакуации для 720,8 тысячи жителей.

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