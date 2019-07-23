Браконьеры ранили двух инспекторов по охране редких животных в Казахстане, один из них погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев.

"Сегодня при задержании браконьеров погиб инспектор "Охотзоопрома" Каныш Нуртазинов, Оспанов Самат сейчас находится в больнице. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, героически исполнившего свой долг. Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь", - написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

По данным пресс-службы министерства, при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркайнского района Акмолинской области (на севере Казахстана) неизвестные выстрелили из гладкоствольного ружья по автомашине инспекторского состава РГКП "ПО Охотзоопром". В результате два инспектора получили огнестрельные ранения. По дороге в больницу один из инспекторов скончался, второго оперируют врачи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал посмертно наградить погибшего егеря. "Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить. Нуртазинов будет посмертно награжден. Желаю выздоровления егерю Оспанову", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

РГКП "ПО "Охотзоопром" занимается в Казахстане работами по сохранению, восстановлению и учету численности сайгаков, редких и исчезающих видов диких копытных животных.

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