Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло снимал свои действия на видео. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что во время совершения преступления на норвежце был шлем, на который была прикреплена камера.

Уточняется, что видеоролик является важной уликой для следствия.

Заявляется, что мужчина был настроен отрицательно к мигрантам.

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