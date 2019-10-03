Два человека разыскиваются в баварском городе Абенсберг, они подозреваются в убийстве одного человека и ранении еще одного.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду онлайн-издание Fokus со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, около 18.00 (20.00 Баку) в полицию поступил телефонный звонок о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил тело первой жертвы. Около половины седьмого (20.30 Баку) поступило сообщение о новой перестрелке, один человек получил тяжелые ранения, сообщает издание.

Предполагается, что нападавшие скрылись на автомобиле, для их розысков задействован полицейский вертолет, на месте работают полицейские. Одна из свидетельниц сообщила, что слышала выстрелы и видела человека, лежавшего на парковке у местного рынка, сообщает Fokus.

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