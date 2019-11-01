У террористической организации "Исламское государство" (ИГ) появился новый главарь, и США знают, кто это, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У ИГ новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" - написал он в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ подтвердила ликвидацию своего главаря.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın