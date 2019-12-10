Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане.

Об этом пишут "Известия", передает Day.Az.

Эти данные, по мнению американских журналистов, свидетельствуют о том, что правительство США скрывало правду о военном конфликте.

"Конфиденциальная подборка документов, оказавшихся в распоряжении The Washington Post, показывает, что высокопоставленные чиновники США лгали в течение 18 лет пока шла [военная] кампания в Афганистане, делая радужные заявления и скрывая безошибочные доказательства того, что [в этой войне] победить невозможно", - говорится в анонсе к статье.

Секретные документы включают в себя 2 тыс. страниц. Это ранее не опубликованные записи интервью с людьми, которые сыграли непосредственную роль в войне: от генералов и дипломатов до медработников и афганских чиновников.

Согласно материалу WP, интервью проводились сотрудниками офиса Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) в рамках федерального проекта, посвященного изучению причин неудач самого длительного вооруженного конфликта в истории США. В этих откровенных разговорах описаны многочисленные ошибки и недочеты, провалы в стратегии и эпизоды коррупции, которые охарактеризовали эту военную кампанию.

The Washington Post получила право опубликовать документы в соответствии с законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства. При этом газета подчеркивает, что приняла решение опубликовать документы сейчас, а не ждать окончательного решения суда, "чтобы информировать общественность, пока администрация [главы государства Дональда] Трампа ведет переговоры с талибами и рассматривает вопрос о выводе 13 тыс. американских военных, которые остаются в Афганистане".

28 ноября президент США заявил о возобновлении переговоров с представителями "Талибана". Это произошло во время визита в Афганистан.

В июле 2018 года стало известно, что НАТО намерено продлить миссию в Афганистане до 2024 года. Отмечалось, что США дополнительно направят в страну 3 тыс. военнослужащих.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее в стране стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Боевой контингент покинул Афганистан в 2014 году, а с 1 января 2015 года стартовала небоевая миссия "Решительная поддержка".