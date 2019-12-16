Правительство РФ одобрило подписание межправсоглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с катарской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар", - говорится в распоряжении.

МИДу поручено провести переговоры с катарской стороной и по достижении договоренности подписать от имени кабмина РФ указанное соглашение, также говорится в документе.