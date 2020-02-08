Иран готов помочь Анкаре и Дамаску разрешить их споры. Об этом заявили в иранском министерстве иностранных дел, передает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 8 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном развитие ситуации в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибе.

Во время встречи иранская сторона заявила, что сирийские граждане не должны быть в роли "живого щита", поэтому страна станет посредником между Сирией и Турцией, пока стороны не разрешат свои конфликтные вопросы.

"Иран готов выступить посредником между Турцией и Сирией для решения проблемы", - подчеркнули в ведомстве.