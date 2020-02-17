https://news.day.az/world/1203868.html В Башкирии стадо лошадей провалилось под лед - ВИДЕО
В Башкирии стадо лошадей провалилось под лед - ВИДЕО
В Иглинском районе Башкирии прогулка стада лошадей едва не закончилась трагедией. По словам конезаводчика Сагитзяна Идиятуллина, на ситуацию повлияли нестабильные погодные условия, передает Day.Az со ссылкой на bashinform.ru.
"Лошади зашли на лёд по привычке, думая, что он там, как всегда, с полметра", - уточнил владелец скакунов.
После развернулась настоящая спасательная операция. Коней зацепляли веревками и тащили на поверхность с помощью трактора. Все животные остались целыми и невредимыми.
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