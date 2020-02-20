https://news.day.az/world/1204926.html США расширили санкции против Ирана
В министерстве финансов сообщили, что иранцы внесены в санкционный список за "манипуляции на выборах".
США расширили санкции против Ирана
США расширили рестрикции по Ирану, добавив в санкционные списки представителей Совета стражей конституции. Это следует из опубликованного сообщения министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Под санкции попали пять иранцев: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета).
В министерстве финансов сообщили, что иранцы внесены в санкционный список за "манипуляции на выборах".
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