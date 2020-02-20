США расширили рестрикции по Ирану, добавив в санкционные списки представителей Совета стражей конституции. Это следует из опубликованного сообщения министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Под санкции попали пять иранцев: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета).

В министерстве финансов сообщили, что иранцы внесены в санкционный список за "манипуляции на выборах".

