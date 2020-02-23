https://news.day.az/world/1205626.html Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5%
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5%
Явка на прошедших в пятницу выборах в Меджлис (парламент) Ирана составила 42,5%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли.
"Явка на этих выборах составила 42,5%", - сказал он. Выступление министра транслировалось по государственному телевидению Ирана.
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