Явка на прошедших в пятницу выборах в Меджлис (парламент) Ирана составила 42,5%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли.

"Явка на этих выборах составила 42,5%", - сказал он. Выступление министра транслировалось по государственному телевидению Ирана.