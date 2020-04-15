Венеция постепенно возвращается к жизни - ФОТОРЕПОРТАЖ
С сегодняшнего дня в Италии немного ослабили карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в Венеции, как и во всей Италии, с 14 апреля 2020 года позволили открыть книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды и тому подобное.
С сегодняшнего дня в Италии, которая едва ли не больше всего в мире пострадала от коронавируса, постепенно ослабили карантинные меры, позволив открыть магазины разных категорий, хотя до этого работали только магазины с товарами первой необходимости. А вот заводы пока не запускают. Режим общей изоляции в стране предварительно продлили до 3 мая.
К тому же в Венеции уже начал работать водный транспорт, которым горожане часто передвигаются по городу на воде, держа дистанцию на борту. При этом люди выходят на улицы в масках, большинство носят перчатки.
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