В Азербайджане организован специальный авиарейс для жителей Украины

Посольством Украины в Азербайджане совместно с авиакомпанией "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) организован спецрейс Баку-Киев в целях возвращения на родину граждан Украины, а также лиц, имеющих право на проживание в Украине, сообщает Day.Az со ссылкой на диппредставительство.

По данным источника, 11 мая в 15:30 по бакинскому времени (прилет в 18:30 по киевскому времени) будет осуществляться авиаперевозка данных пассажиров. Рейс предназначен только для граждан Украины и иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Регистрация на рейс будет проходить у стойки МАУ в аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку по стандартной процедуре.

На пограничном контроле пассажиры должны показать смартфон с украинским мобильным номером и загруженным приложением "Дій вдома" - инструкции по загрузке и установке приложения.

Наличие установленного приложения на телефоне и соответствующая регистрация в нем обязательна и перед вылетом из Баку будут проверяться сотрудниками аэропорта. В противном случае пассажиры по прилету в Украину будут помещены на 14-дневный карантин в специально оборудованном месте. С правилами помещения на карантин в Украине можно ознакомиться по ссылке.