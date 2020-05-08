https://news.day.az/world/1233079.html В Иране произошло землетрясение - ФОТО
В Иране произошло землетрясение - ФОТО
В Иране в ночь на 8 мая произошло землетрясение. Пострадали 7 человек, один погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, о пострадавших сообщил министр здравоохранения Ирана Ки Ануш Джаханпур в Twitter.
Сообщается, что эпицентр толчков находился примерно в 50 километрах к востоку от иранской столицы на глубине 10 километров.
Тысячи иранцев вынуждены были оставаться на улицах ночью. Очевидцы публикуют фото последствий в соцсетях.
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