В Иране произошло землетрясение

В Иране в ночь на 8 мая произошло землетрясение. Пострадали 7 человек, один погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, о пострадавших сообщил министр здравоохранения Ирана Ки Ануш Джаханпур в Twitter.

Сообщается, что эпицентр толчков находился примерно в 50 километрах к востоку от иранской столицы на глубине 10 километров.

Тысячи иранцев вынуждены были оставаться на улицах ночью. Очевидцы публикуют фото последствий в соцсетях.