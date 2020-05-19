https://news.day.az/world/1236593.html В Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 31 тыс.
В Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 31 тыс.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси достигло 31 508.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375 076 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - заявили в министерстве.
Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 936 больных коронавирусом. Также за 24 часа в Беларуси скончались четыре пациента с COVID-19.
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