https://news.day.az/world/1238944.html Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров.
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