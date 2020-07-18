Великобритания приостанавливает публикацию коронавирусной статистики

В Великобритании временно не будут публиковать ежедневную статистику о количестве скончавшихся от COVID-19. Правительство страны дало указание пересмотреть методы подсчета данных, поскольку появились опасения, что цифры могли быть завышены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Недовольство вызвал, в частности, метод, которым пользуются специалисты английского Агентства при департаменте здравоохранения Великобритании. Полученные ими данные говорят о том, что ситуация в Англии хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства, пишет РИА Новости.

По мнению британских ученых, используемый там метод статистического учета является неверным.

По информации международного ресурса Worldometers, на 18 июля в Великобритании выявлено в общей сложности 294 066 случаев заражения, 45 233 человека умерли.