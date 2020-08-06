На севере Китая зафиксировали вспышку чумы

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна (уезда - прим. ТАСС) Дархан-Муминган, расположенного в городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР Внутренняя Монголия.

Как сообщает в четверг комитет здравоохранения Баотоу, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На территории хошуна введен режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы, он будет действовать до конца 2020 года, говорится на сайте комитета.

В степной зоне в северной части Китая, а также в соседней Монголии иногда выявляют случаи заражения чумой. Зачастую это происходит из-за того, что местные жители время от времени употребляют в пищу мясо грызунов, что может привести к заражению чумой, поскольку эти животные являются переносчиками данного инфекционного заболевания.