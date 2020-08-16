Турция и США договорились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов, сообщил Чавушоглу по итогам переговоров с Помпео, передает ТАСС.

Анкара и Вашингтон условились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с американским коллегой Майклом Помпео, которые прошли в Доминиканской Республике.

"Мы с Помпео обсудили ситуацию в Ливии и приняли решение продолжить консультации по данному вопросу на уровне экспертов, - сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Turk.