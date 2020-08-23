Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка ЗРК С-400, сообщает Рособоронэкспорт. Сейчас стороны решат вопрос о финансировании, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что сейчас стороны обсуждают финансовую модель исполнения контракта.

Напомним, что ранее американцы грозили Анкаре отказаться от продажи ей истребителей F-35, если Турция все же закупит еще одну партию С-400 у России.