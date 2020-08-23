https://news.day.az/world/1264587.html Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400
Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400
Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка ЗРК С-400, сообщает Рособоронэкспорт. Сейчас стороны решат вопрос о финансировании, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что сейчас стороны обсуждают финансовую модель исполнения контракта.
Напомним, что ранее американцы грозили Анкаре отказаться от продажи ей истребителей F-35, если Турция все же закупит еще одну партию С-400 у России.
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