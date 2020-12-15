Сильный пожар в Башкирии, есть погибшие

Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ, передает Day.Az.

"В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных, одноэтажное здание горело по всей площади. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 04:00 мск пожар был потушен. Площадь возгорания составила 72 кв. м - это общая площадь дома, в котором располагался пансионат.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", - добавили в МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись при пожаре, погибли только пожилые постояльцы. "Предварительно, среди спасенных только персонал. Постояльцы, а это пожилые люди, погибли. Частный дом престарелых полностью сгорел", - сказал источник.

По его словам, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев. "У частного пансионата "Дом престарелых (дом милосердия)" была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. "Неосторожное обращение с огнем, предварительно, стало причиной возгорания в частном пансионате в Ишбулдино", - отметил он.

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту произошедшего.

По данным из открытых источников, пансионат располагался в деревянном одноэтажном частном доме. В нем в 2019 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (дом милосердия)". Годом ранее здесь же было зарегистрировано ООО "Ахай" с видом деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. Данных о том, проводились ли проверки учреждения, нет.