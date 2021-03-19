Более половины населения Армении скептически относится к своему будущему в стране

Только 43% населения Армении считает, что будущее их семьи будет связано с Арменией в ближайшие 5-10 лет.

Как сообщает Day.Az, это следует из результатов опроса, проведенного в Армении американским Международным республиканским институтом.

Так, на вопрос "есть ли у вашей семьи будущее в Армении в ближайшие 5-10 лет?" только 43% респондентов уверенно ответили "да". 23% опрошенных допустили такую вероятность, 11% сказали, что такой вероятности нет, 9% сказали, что не видят будущее семьи в Армении. 14% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, только 51% участников опроса ответили с уверенностью "да", сказав, что видят будущее в Армении для своей семьи в ближайшие 1-4 года.

Отметим, опрос проводился 8-16 февраля 2021 года в различных городах и отдаленных регионах Армении, участники были отобраны по системе RDD (random digit dialing).