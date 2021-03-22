Британия создаст антироссийский спецназ

Великобритания создаст "антироссийский" отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, на деятельность новой бригады специальных операций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) из четырех батальонов будет выделено 120 миллионов фунтов. Перед спецназовцами будет поставлена задача "пресекать вмешательство России по всему миру в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".

Сэр Марк Карлтон-Смит, начальник генерального штаба, подтвердил изданию, что указанные военные будут привлекаться для борьбы с "враждебными государственными субъектами". Предположительно, новый отряд будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 для проведения тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

По информации газеты, спецназовцы будут стремиться обнаружить доказательства незаконности и связи с преступным миром, обыскивая дома и автомобили и используя изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников.