Стало известно о планах Ирана атаковать американскую военную базу в Вашингтоне

Иранские военные обсуждали атаку на американскую военную базу Форт-Макнейр в Вашингтоне. Об этом разведке США стало известно из перехваченных переговоров между бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям Агентства национальной безопасности (АНБ), иранские военнослужащие планировали нападение в духе атаки на эсминец Cole ВМС США у берегов Йемена в 2000 году. Тогда в борт эсминца врезалась лодка, начиненная взрывчаткой, погибли 17 американских моряков.

Разведке также стало известно о планах КСИР установить слежку за военной базой, проникнуть на ее территорию и убить заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, чья резиденция расположена в Форт-Макнейре.