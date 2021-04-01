В Грузии признали побочные эффекты у 27 привитых AstraZeneca и Pfizer

Минздрав Грузии признал, что у 27 получателей вакцин AstraZeneca и Pfizer были выявлены побочные эффекты. Отмечается, что в нескольких случаях привитых пришлось класть в реанимацию.

Из-за роста числа случаев побочных эффектов в стране растет недоверие к вакцинам этих компаний. Особенно же сильно на мнение общественности повлияла смерть медсестры, скончавшейся после прививки. Сообщалось, что молодой женщине стало плохо в первые минуты после вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Побочные эффекты и реакции могут возникнуть у человека после вакцинации. На сегодняшний день мы зарегистрировали 27 таких случаев. Четыре из них были случаями, когда потребовалась интенсивная терапия, в трех случаях потребовалась госпитализация, и в двух случаях - реанимация".

Ученые выяснили, как вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз

Ранее ряд европейских стран приостановили или ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной стала вероятная связь между образованием тромбов, аллергическими реакциями и прививкой. ВОЗ исследует безопасность этого препарата, однако пока рекомендует его использовать.

В то же время представители компании заявили о безопасности вакцины от COVID-19.