Вакцина Johnson & Johnson еще не применялась в Евросоюзе

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson начала поставляться в ЕС только 12 апреля, сейчас поставки заморожены по решению компании, применение этой вакцины в Евросоюзе еще не начиналось, и возможности ее дальнейшего использования "должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA)".

Об этом сообщил ТАСС представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, комментируя решение фармацевтической компании приостановить поставки в ЕС из-за риска тромбоза как побочного эффекта, случаи которого были зафиксированы в США, передает Day.Az.

"Здоровье наших граждан является для нас абсолютным приоритетом, мы придерживаемся научного подхода и, соответственно, оценок ЕМА, - подчеркнул он. - Мы приняли к сведению заявление Johnson & Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаемся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации".

Де Кеерсмакер подчеркнул, что "пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов". "ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать", - добавил он.

"Пока у ЕС нет никаких собственных данных о применении этой вакцины, поскольку поставки начались только вчера, и она в странах ЕС еще не применялась. В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь - США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах", - заключил он.

Новая задержка

Ранее Johnson & Johnson выступила с заявлением о решении отложить применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Это решение было принято после рекомендации американских регуляторов приостановить использование этой вакцины в США.

Для использования в Европе данная вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств еще 11 марта и должна была начать поставляться в первую неделю апреля. Всего во втором квартале ЕС рассчитывает получить 55 млн доз этой вакцины.

Еврокомиссия делает особую ставку на вакцину Johnson & Johnson для наращивания темпов вакцинации в Европе, которые сильно отстали от графика в результате многочисленных сбоев с поставками вакцины, в особенности от компании AstraZeneca, которая в первом квартале поставила в ЕС не более 40 млн доз вместо законтрактованных 120 млн. Для ЕС особое значение имеет тот факт, что вакцина Joshnson & Johnson рассчитана на использование только одной дозы вместо двух у других вакцин для полноценного эффекта, что значительно упрощает логистику прививочной кампании.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе 25 марта, в первом квартале 27 стран ЕС получили порядка 106 млн доз препаратов. Еврокомиссия рассчитывает значительно нарастить поставки вакцины во втором квартале, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca, и еще 55 млн от Johnson & Johnson. Это необходимо, чтобы Евросоюз смог выполнить поставленную Брюсселем цель по вакцинации 70% взрослого населения сообщества к концу сентября.