У резиденции Пашиняна начались столкновения с полицией

У правительственной дачи премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошли столкновения между полицейскими и оппозиционерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на улице Прошяна стянуты большие силы полиции и соответствующая техника.

Протестующие же скандируют - "Стыд и позор полиции, что защищает предателя".

Ранее с призывом собраться и помешать возвращению премьера в Ереван обратился к представитель оппозиционного "Движения по освобождению Родины" Гегам Манукян.