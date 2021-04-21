https://news.day.az/world/1336082.html У резиденции Пашиняна начались столкновения с полицией - массовые задержания - ВИДЕО
У резиденции Пашиняна начались столкновения с полицией - массовые задержания - ВИДЕО
У правительственной дачи премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошли столкновения между полицейскими и оппозиционерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на улице Прошяна стянуты большие силы полиции и соответствующая техника.
Протестующие же скандируют - "Стыд и позор полиции, что защищает предателя".
Ранее с призывом собраться и помешать возвращению премьера в Ереван обратился к представитель оппозиционного "Движения по освобождению Родины" Гегам Манукян.
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