https://news.day.az/world/1337271.html Во Франции разъяренные армяне напали на турецкую семью - ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
Во Франции разъяренные армяне напали на турецкую семью - ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
Группа из 40 армян напала на турецкую семью во Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 24 апреля армянин переехал на машине одного из членов турецкой семьи, в результате чего возник конфликт. Несмотря на установленную договоренность сторон, позже около 40 армян ворвались в дом семьи с бейсбольными битами и ножами. Армяне даже открыли огонь в воздух.
Среди нападавших были и армяне, отправившиеся в Карабах во время 44-дневной войны.
В результате инцидента пострадали четыре члена турецкой семьи. Трое из них были госпитализированы, одному сделали операцию.
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