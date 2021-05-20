Глава Pfizer заявил, что новую версию вакцины можно хранить в обычной морозильной камере

Американская компания Pfizer разрабатывает новую версию своей вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить до полугода при более высоких температурах.

Об этом в среду заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла новостному порталу Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы прямо сейчас работаем над новой версией вакцины [Pfizer], - сказал он. - И эту вакцину можно будет хранить до шести месяцев в обычной морозильной камере".

Бурла добавил, что компания представит разработку в скором времени.

Вакцина, разработанная Pfizer и немецкой компанией BioNTech, может храниться при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия в течение шести месяцев.

В феврале Pfizer и BioNTech подали обновленные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, согласно которым вакцина может храниться при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия в течение двух недель. Регулятор пока рассматривает представленные сведения.

Ампулы вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, после размораживания допустимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов не более пяти дней. Препарат доставляется в специально разработанных термоконтейнерах, которые можно использовать в качестве временного хранилища в общей сложности до 30 дней, при условии наполнения их сухим льдом каждые пять дней.