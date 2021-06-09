Власти Франции обвинили двух автогигантов в обмане

Власти Франции предъявили обвинения двум автогигантам - Renault и Volkswagen. Их подозревают в сокрытии данных реального уровня вредных выбросов автомобилями, пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Renault заявили, что никогда не ставили программное обеспечение для фальсификации данных. Однако компании придется внести залог в размере 20 миллионов евро. В Volkswagen также отвергли все претензии. Компанию обвинили в "обмане о существенных качествах товара, которые представляют опасность для здоровья человека или животных". Концерн обязали внести залог в 10 миллионов евро.

Еще в 2017 году Генеральное управление по вопросам конкуренции, потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) решило изучить работу дизельных двигателей десятка автомобильных марок. Они изучали, не используют ли концерны специальное программное обеспечение, который скрывает реальный уровень вредных выбросов.

В 2015 году американские власти уличили в таком обмане Volkswagen, что стало причиной масштабных проверок автоконцернов во многих странах мира.