Принцы Гарри и Уильям поругались на похоронах их деда принца Филиппа

Королевский инсайдер, британский историк и биограф Роберт Лейси заявил, что принц Уильям, приходящийся старшим братом принца Гарри, ненавидит его жену Меган Маркл. Именно из-за нее братья поссорились на похоронах своего деда - супруга британской королевы Филиппа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Лейси, конфликт между Уильямом и Гарри возник еще около трех лет назад. У знакомых британских принцев появилась надежда на то, что братья примирятся на похоронах своего деда. Между тем, несмотря на их спокойное поведение во время церемонии, конфликт между двумя братьями продолжился за пределами Кентерберийского собора.

"Вот они, готовы вгрызться друг другу в глотку так же яростно, как всегда", - заявил Лейси один из очевидцев ссоры.

Инсайдер указывает, что виновницей ссоры между Уильямом и Гарри является именно Меган Маркл.

Ранее стало известно, что принц Гарри не разговаривает со своим отцом, принцем Чарльзом, после скандального интервью Опре Уинфри. Гарри приехал из США в Лондон на открытие памятника своей матери, принцессе Диане.