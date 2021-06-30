https://news.day.az/world/1357211.html В рестораны Москвы пускают только вакцинированных и с ПЦР-тестом - ВИДЕО
В рестораны Москвы пускают только вакцинированных и с ПЦР-тестом - ВИДЕО
Московские рестораны сообщают о потере свыше 80% выручки на фоне новых мер правительства по борьбе с ковидом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, столичные заведения теперь могут обслуживать в зале лишь тех, кто готов предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Открыты двери и обладателям отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Остальным придется брать еду на вынос или заказывать доставку на дом.
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