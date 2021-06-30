В рестораны Москвы пускают только вакцинированных и с ПЦР-тестом

Московские рестораны сообщают о потере свыше 80% выручки на фоне новых мер правительства по борьбе с ковидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, столичные заведения теперь могут обслуживать в зале лишь тех, кто готов предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Открыты двери и обладателям отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Остальным придется брать еду на вынос или заказывать доставку на дом.