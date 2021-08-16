https://news.day.az/world/1370256.html Сотни афганцев до сих пор пытаются попасть в аэропорт Кабула в надежде улететь - ВИДЕО
Сотни афганцев до сих пор пытаются попасть в аэропорт Кабула в надежде улететь - ВИДЕО
Сотни афганцев до сих пор пытаются попасть в аэропорт Кабула в надежде улететь подальше от талибов, передают журналисты с места событий.
Сообщается, что несмотря на то, что из Кабула вылетают только военные и спецборта, несмотря на давку и смерти, сотни людей по-прежнему собираются на подступах к зданию аэропорта. Они пытаются прорваться сквозь оцепление и пробраться в любой вылетающий из Афганистана рейс.
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