https://news.day.az/world/1374339.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 669 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 669 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 669 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 107 151 человек.
За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 33 780 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 960 744 человек.
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