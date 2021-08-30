В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 669 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 669 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 107 151 человек.

За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 33 780 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 960 744 человек.