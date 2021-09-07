Вспышка нового смертельно опасного вируса

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах.

Об этом сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра, симптомы нового вируса выявлены у 11 человек, состояние госпитализированных стабильно.

"В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", - сказала Джордж.

Отмечается, что летальными становятся от 40 до 75 процентов случаев.