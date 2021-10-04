Австралийский миллиардер раскритиковал популярный способ спасения планеты

Основатель и бывший глава горнодобывающей компании Fortescue Metals Group австралийский миллиардер Эндрю Форрест раскритиковал популярный способ спасения планеты. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, бизнесмен назвал бесполезной систему улавливания и хранения углеродных выбросов (carbon capture and storage или ССS) - по его словам, она "не срабатывает 19 раз из 20".

Правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном спонсирует проекты по улавливанию и захоронению выбросов. Министр энергетики Ангус Тейлор объявил 30 сентября, что на исследования, разработку центров ССS и определение мест геологических хранилищ власти выделили 250 миллионов долларов из госбюджета. Однако Форрест считает подобные траты неэффективными. Предприниматель привел в пример предприятие Chevron CCS на газовом месторождении Gorgon в его родном штате Западная Австралия - за первые пять лет работы оно не смогло сократить выбросы углекислого газа на запланированные 80 процентов.

Миллиардер добавил, что для компенсации выбросов углекислого газа и удержания роста средней температуры на планете на отметке двух градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня установок CCS будет недостаточно - поэтому человечество имеет полное право относиться к ним скептически. "Анализ Международного энергетического агентства показывает, что глобальные выбросы углекислого газа планируют сократить вдвое за счет технологий, которые еще не готовы к широкому внедрению", - сказал Форрест.

Представитель Всемирного фонда дикой природы в Австралии Дермот О'Горман (Dermot O'Gorman) поддержал точку зрения Форреста. Эксперт признал, что технология, в которую активно вкладывались миллиардеры на протяжении десятилетий, сейчас терпит неудачу. О'Горман видит спасение от глобального потепления в переходе на "зеленый" водород (получаемый с помощью энергии из возобновляемых источников) - в будущем он должен стать гораздо дешевле обычного.