Иран решил построить электростанции на угле общей мощностью 5 тыс. мВт

Иран намерен в ближайшие годы построить несколько электростанций, работающих на угле, общей мощностью 5 тыс. мВт. Это связано с тем, что в зимний период возникают ограничения поставок газа на ТЭС, а также с необходимостью диверсифицировать набор сырья для ТЭС. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду иранский телеканал Press TV.

"В целях диверсификации источников энергоносителей для тепловых электростанций и использования богатых залежей энергетического угля в стране, особенно в районе Табас, мы планируем строительство ТЭС с двумя энергоблоками по 325 мВт, которая должна войти в строй в 2024 году, - цитирует телеканал главу иранской холдинговой компании Thermal Power Plants Мохсена Тарзталаба. - Согласно установкам Высшего совета энергетики, мы должны пересмотреть использование энергоносителей к 2024 году, диверсифицировать их и построить ТЭС на угле общей мощностью 5 тыс. мВт".

По его словам, ввод в строй ТЭС на угле позволит высвободить до 1,2 млрд кубометров газа для поставок на экспорт.

На прошлой неделе глава Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Махмуд Камани заявил о планах создать новые мощности по выработке электроэнергии на 10 тыс. мВт. По данным бывшего министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана, Иран производит 60 тыс. мВт электроэнергии, из них 50 тыс. мВт - на ТЭС, 10 тыс. мВт приходится на возобновляемые источники. В 2019 году Иран самостоятельно потребил почти весь добытый в стране газ, указывает телеканал, что больше уровня США, России и Китая вместе взятых.