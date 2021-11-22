Итоги климатического саммита в Глазго: достижение или провал? - эколог Фаик Нагиев для Day.Az
Шесть лет назад на климатическом саммите ООН в Париже было решено бороться с изменением климата, сокращением выбросов. Итоги шестилетней работы неутешительны, и действовать нужно более решительно. Такой шанс, в прямом смысле "исторический", представился на прошлой неделе на двух масштабных саммитах мировых лидеров в Европе.
Данные саммиты являются первыми постковидными встречами руководителей 20 ведущих стран мира, на которые приходится 80% мировой экономики и приблизительно такой же объем вредных выбросов в атмосферу. Эти выбросы единогласно признаны мировым сообществом основной причиной глобального потепления.
30-31 октября состоялся саммит "Большой двадцатки" в Риме, и сразу после него, двухнедельная климатическая конференция ООН (Cop26), где странам предстояло обсудить их обязательства по борьбе с изменением климата. Вечером 13 ноября делегации из почти 200 стран приняли новое соглашение на конференции ООН по климату.
Нужно отметить победные моменты по итогу конференции.
- Итоговое соглашение подтверждает цель удерживать повышение средней температуры ниже 2°C от доиндустриальных уровней и принять усилия для ограничения повышения температуры до 1,5°C.
- Приняты 3 декларации: декларация о лесах и землепользовании, декларация о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году и декларация о внедрении передовых зеленых технологий.
- В последний момент Индия с поддержкой Китая добилась смягчения положений об ископаемом топливе. Формулировку "постепенное прекращение" использования угля заменили на "постепенное сокращение". Говоря простыми словами, о полном отказе от угольной энергогенерации так и не договорились.
- Для борьбы с изменением климата развитые страны должны выплатить помощь в размере 100 тысяч долларов развивающимся странам. Стоит отметить, что такое решение уже принималось в 2009 году на климатическом саммите, но так и не было реализовано по многим причинам.
- Более 100 правительств, городов, штатов и 6 автопроизводителей (BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo) подписали декларацию о прекращении продажи автомобилей с бензиновыми двигателями к 2040 году.
- Также, Индия назначила себя "голосом развивающихся стран", которые не должны расплачиваться за исторически наибольшую долю выбросов богатых государств.
Этих встреч с замиранием сердца ждали ученые экологи и активисты во всем мире. Стоит отметить митинги по всему миру, самый крупный из которых состоялся как раз в Глазго, в котором участвовали около 100 тысяч человек. Абсолютно все люди, неравнодушно относящиеся к нашей планете, ждали "зеленую революцию". Главной надеждой было достижение цели, записанной шесть лет назад в Парижском соглашении - сдержать нагревание планеты в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.
Для этого нужно обнулить выбросы к 2050 году, но нынешними темпами мир ни при каких обстоятельствах не добьется углеродной нейтральности в срок, следует из кучи исследований, опубликованных в преддверии саммита в Глазго.
Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало, что даже если будут реализованы все данные на бумаге обещания стран сократить выбросы, температура к концу века поднимется на 2,1°- 2,6°.
Чтобы прийти к заветным 1,5 градусам, нужны радикальные действия: прекратить вырубку леса на всей планете к 2025 году, перестать жечь уголь к 2035, пересесть на электромобили к 2040 и перейти на "чистую" энергетику к 2045-му, подсчитали в исследовании две сотни мобилизованных ООН экспертов и ученых.
Стоит признать, что для такой решительной зеленой революции нет ни финансов, ни политической воли, ни запаса терпения. Однако, это не отменяет многократно доказанного факта - мир не выполнит целей Парижского соглашения, если не возьмет на себя повышенных обязательств сократить выбросы. Чего и ждали от конференции в Глазго.
Вернемся на 2 года назад. Неожиданно для всех пришел ковид. А следом за ним - энергетический кризис.
Многие экологи в мире считали, что ковидный период даст миру шанс ускорить процесс зеленой революции, ведь он заморозил мировую экономику почти на два года, и странам пришлось тратить миллиарды долларов на восстановительный процесс. А раз грядут изменения, можно не возвращаться в грязное прошлое, а построить зеленое будущее.
Но, к сожалению, мир был просто не готов к такому резкому восстановлению и столкнулся с дефицитом всего, включая "чистые" энергоносители.
Говоря простым языком, оказавшись перед выбором - начать снижать выбросы в атмосферу или снова жечь уголь, ради возвращения к нормальной жизни - многие страны сделали выбор в пользу нормальной жизни сейчас, а не предотвращения катастрофы в будущем.
Правительства стран должны были договориться об амбициозных сокращениях вредных выбросов, чтобы затормозить глобальное потепление.
Итоги саммита зависели от того, какие климатические обязательства готовы на себя взять крупнейшие в мире загрязнители атмосферы, такие как США и Китай.
Климатическая конференция в Глазго (COP26) завершилась принятием более мягкого соглашения, чем ожидалось в конце рабочей недели.
В целом достигнутое соглашение не обеспечивает цели парижского документа от 2015-го, поэтому содержит призыв установить к следующему году более жесткие цели по сокращению выбросов. Установить более жесткие цели и начать долгожданную "зеленую революцию" можно будет уже через год, на Cop27 в ноябре 2022.
Эколог Фаик Нагиев специально для Day.Az
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