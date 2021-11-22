Итоги климатического саммита в Глазго: достижение или провал?

Шесть лет назад на климатическом саммите ООН в Париже было решено бороться с изменением климата, сокращением выбросов. Итоги шестилетней работы неутешительны, и действовать нужно более решительно. Такой шанс, в прямом смысле "исторический", представился на прошлой неделе на двух масштабных саммитах мировых лидеров в Европе.

Данные саммиты являются первыми постковидными встречами руководителей 20 ведущих стран мира, на которые приходится 80% мировой экономики и приблизительно такой же объем вредных выбросов в атмосферу. Эти выбросы единогласно признаны мировым сообществом основной причиной глобального потепления.

30-31 октября состоялся саммит "Большой двадцатки" в Риме, и сразу после него, двухнедельная климатическая конференция ООН (Cop26), где странам предстояло обсудить их обязательства по борьбе с изменением климата. Вечером 13 ноября делегации из почти 200 стран приняли новое соглашение на конференции ООН по климату.

Нужно отметить победные моменты по итогу конференции.

Итоговое соглашение подтверждает цель удерживать повышение средней температуры ниже 2°C от доиндустриальных уровней и принять усилия для ограничения повышения температуры до 1,5°C.

Приняты 3 декларации: декларация о лесах и землепользовании, декларация о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году и декларация о внедрении передовых зеленых технологий.

В последний момент Индия с поддержкой Китая добилась смягчения положений об ископаемом топливе. Формулировку "постепенное прекращение" использования угля заменили на "постепенное сокращение". Говоря простыми словами, о полном отказе от угольной энергогенерации так и не договорились.

Для борьбы с изменением климата развитые страны должны выплатить помощь в размере 100 тысяч долларов развивающимся странам. Стоит отметить, что такое решение уже принималось в 2009 году на климатическом саммите, но так и не было реализовано по многим причинам.

Более 100 правительств, городов, штатов и 6 автопроизводителей (BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo) подписали декларацию о прекращении продажи автомобилей с бензиновыми двигателями к 2040 году.

Также, Индия назначила себя "голосом развивающихся стран", которые не должны расплачиваться за исторически наибольшую долю выбросов богатых государств.

Этих встреч с замиранием сердца ждали ученые экологи и активисты во всем мире. Стоит отметить митинги по всему миру, самый крупный из которых состоялся как раз в Глазго, в котором участвовали около 100 тысяч человек. Абсолютно все люди, неравнодушно относящиеся к нашей планете, ждали "зеленую революцию". Главной надеждой было достижение цели, записанной шесть лет назад в Парижском соглашении - сдержать нагревание планеты в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Для этого нужно обнулить выбросы к 2050 году, но нынешними темпами мир ни при каких обстоятельствах не добьется углеродной нейтральности в срок, следует из кучи исследований, опубликованных в преддверии саммита в Глазго.

Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало, что даже если будут реализованы все данные на бумаге обещания стран сократить выбросы, температура к концу века поднимется на 2,1°- 2,6°.

Чтобы прийти к заветным 1,5 градусам, нужны радикальные действия: прекратить вырубку леса на всей планете к 2025 году, перестать жечь уголь к 2035, пересесть на электромобили к 2040 и перейти на "чистую" энергетику к 2045-му, подсчитали в исследовании две сотни мобилизованных ООН экспертов и ученых.

Стоит признать, что для такой решительной зеленой революции нет ни финансов, ни политической воли, ни запаса терпения. Однако, это не отменяет многократно доказанного факта - мир не выполнит целей Парижского соглашения, если не возьмет на себя повышенных обязательств сократить выбросы. Чего и ждали от конференции в Глазго.

Вернемся на 2 года назад. Неожиданно для всех пришел ковид. А следом за ним - энергетический кризис.

Многие экологи в мире считали, что ковидный период даст миру шанс ускорить процесс зеленой революции, ведь он заморозил мировую экономику почти на два года, и странам пришлось тратить миллиарды долларов на восстановительный процесс. А раз грядут изменения, можно не возвращаться в грязное прошлое, а построить зеленое будущее.

Но, к сожалению, мир был просто не готов к такому резкому восстановлению и столкнулся с дефицитом всего, включая "чистые" энергоносители.

Говоря простым языком, оказавшись перед выбором - начать снижать выбросы в атмосферу или снова жечь уголь, ради возвращения к нормальной жизни - многие страны сделали выбор в пользу нормальной жизни сейчас, а не предотвращения катастрофы в будущем.

Правительства стран должны были договориться об амбициозных сокращениях вредных выбросов, чтобы затормозить глобальное потепление.

Итоги саммита зависели от того, какие климатические обязательства готовы на себя взять крупнейшие в мире загрязнители атмосферы, такие как США и Китай.

Климатическая конференция в Глазго (COP26) завершилась принятием более мягкого соглашения, чем ожидалось в конце рабочей недели.

В целом достигнутое соглашение не обеспечивает цели парижского документа от 2015-го, поэтому содержит призыв установить к следующему году более жесткие цели по сокращению выбросов. Установить более жесткие цели и начать долгожданную "зеленую революцию" можно будет уже через год, на Cop27 в ноябре 2022.

Эколог Фаик Нагиев специально для Day.Az