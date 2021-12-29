https://news.day.az/world/1421290.html У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции, погибли два человека, сообщает издание Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
"Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела 2 нелегальных мигрантов и спасены 24, которые высадились на берег собственными средствами", - говорится в сообщении.
К спасению нелегальных мигрантов были привлечены самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны Турции.
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